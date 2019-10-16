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19:12   16 Октября 2019
Весь мир

Армия Сирии направила подкрепление к освобожденному от курдов-боевиков городу Айн-Исса

Армия Сирии направила подкрепление к освобожденному от курдов-боевиков городу Айн-Исса

Командиры армии Сирии направили подкрепление к населенному пункту Айн-Исса в северной провинции Ракка. Об этом пишут арабские СМИ, ссылаясь на источники.

База, расположенная вблизи города, получит дополнительную бронетехнику. 

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия прибыла в Айн-Иссу после того, как город покинули курдские бандформирования. Солдаты подняли сирийские и российские флаги по прибытии на окраину города. Здесь же находится лагерь, в котором содержатся семьи членов запрещенной группировки ИГ*.

Армия Сирии направила подкрепление к освобожденному от курдов-боевиков городу Айн-Исса

Анкара объявила о начале антитеррористической операции на прошлой неделе. Она направлена на ликвидацию террористической угрозы на границе двух стран. Речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). 

Курдские радикалы «договаривались» с террористами из ИГ* и заходили на занятые ими территории. Они оказывали давление на местное арабское население, убивали и похищали людей.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #иг #турция #курды

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