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Трамп заявил, что «курды — не ангелы»
19:15   16 Октября 2019
Весь мир

РФ поможет Сирии и Турции не допустить затягивания операции против курдов-боевиков

РФ поможет Сирии и Турции не допустить затягивания операции против курдов-боевиков

Россию на мировой арене действительно воспринимают как одну из немногих стран, которая способна повлиять на урегулирование ситуации в Сирии, где продолжается антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против курдов из бандформирований. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с iReactor объяснил, что РФ — один из ключевых участников процесса урегулирования конфликта в САР.

По его словам, Россия поможет выстроить конструктивный дипломатический и геополитический диалог между сирийской властью и курдами, а также между официальным Дамаском и Анкарой, чтобы не допустить затягивания антитеррористической операции и сохранить независимость САР.

«Сегодня обращают свой взор на Россию и просят помощи и Турция, и Сирия. Я бы сказал, что наша страна — тот центр, что нужен для примирения и урегулирования конфликта», — резюмировал Швыткин.

Турецкие власти запустили в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» не против курдов как национальности, а против тех представителей народности, которые прикрываются борьбой с террористами, но фактически уничтожают мирное население.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #общество

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