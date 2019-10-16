РФ поможет Сирии и Турции не допустить затягивания операции против курдов-боевиков

Россию на мировой арене действительно воспринимают как одну из немногих стран, которая способна повлиять на урегулирование ситуации в Сирии, где продолжается антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против курдов из бандформирований. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с iReactor объяснил, что РФ — один из ключевых участников процесса урегулирования конфликта в САР.

По его словам, Россия поможет выстроить конструктивный дипломатический и геополитический диалог между сирийской властью и курдами, а также между официальным Дамаском и Анкарой, чтобы не допустить затягивания антитеррористической операции и сохранить независимость САР.

«Сегодня обращают свой взор на Россию и просят помощи и Турция, и Сирия. Я бы сказал, что наша страна — тот центр, что нужен для примирения и урегулирования конфликта», — резюмировал Швыткин.

Турецкие власти запустили в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» не против курдов как национальности, а против тех представителей народности, которые прикрываются борьбой с террористами, но фактически уничтожают мирное население.