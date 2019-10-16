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18:58   16 Октября 2019
Россия

Суд арестовал участника массовых беспорядков в Москве 27 июля Егора Лесных

Суд арестовал участника массовых беспорядков в Москве 27 июля Егора Лесных

Басманный столичный суд арестовал Егора Лесных, обвиняемого в нападении на росгвардейца на незаконной акции 27 июля. Вину мужчина не признал, но следствие считает, что она подтверждается совокупностью доказательств.

Следователь в суде заявил, что на свободе Лесных сможет снова совершить преступление, угрожать участникам процесса, уничтожить улики.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 14 октября сообщила о задержании четверых участников несанкционированного митинга в центре столицы — Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных и Максима Мартинцова. Еще двое фигурантов скрылись.

По версии следствия, они напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.

Ранее в среду Басманный суд арестовал Емельянова и Мартинцова.

Напомним, летом в Москве прокатилась волна несанкционированных митингов, организаторами которых выступили «независимые» кандидаты в Мосгордуму от так называемой «оппозиции» — юрист «ФБК» Любовь Соболь, мундеп Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей, в которых при проверке были обнаружены мертвые и несуществующие москвичи.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #ск рф #арест

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