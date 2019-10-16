Путин заявил о необходимости диверсифицировать производства в ОПК

Предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо направить на решение задач, которые связаны с расширением ассортимента выпускаемой продукции и кадровым развитием, заявил в среду, 16 октября, российский лидер Владимир Путин.

«Предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — сказал президент.

По его словам, участникам совещания о программе финансового оздоровления организаций ОПК нужно обсудить сформулированные предложения. Путин добавил, что предлагали несколько вариантов.

«Я хорошо помню, что у нас было несколько вариантов», — резюмировал президент.

Для дальнейшей работы предприятий ОПК необходимо принять организационные, технологические, кадровые и финансовые меры. Очевиден сдерживающий фактор — большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производства в ОПК, внедрению передовых технологий, кадровому развитию.