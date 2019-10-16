Путин заявил о необходимости диверсифицировать производства в ОПК
Предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо направить на решение задач, которые связаны с расширением ассортимента выпускаемой продукции и кадровым развитием, заявил в среду, 16 октября, российский лидер Владимир Путин.
«Предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — сказал президент.
По его словам, участникам совещания о программе финансового оздоровления организаций ОПК нужно обсудить сформулированные предложения. Путин добавил, что предлагали несколько вариантов.
«Я хорошо помню, что у нас было несколько вариантов», — резюмировал президент.
Для дальнейшей работы предприятий ОПК необходимо принять организационные, технологические, кадровые и финансовые меры. Очевиден сдерживающий фактор — большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производства в ОПК, внедрению передовых технологий, кадровому развитию.
Президент провёл совещание, посвящённое реализации программы финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса https://t.co/rDrUElP2dL pic.twitter.com/fxT9N8IEIB— Президент России (@KremlinRussia) 16 октября 2019 г.