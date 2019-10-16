Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

 Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

 Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

 Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

 Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
18:29   16 Октября 2019
Россия

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому полиция получает право объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Об этом говорится на официальном портале правовой информации в среду, 16 октября.

Закон вносит изменения в 13 статью ФЗ «О полиции». Обязательные предостережения могут касаться недопустимого антиобщественного поведения или действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений.

Порядок вручения предостережения, его форму и категории должностных лиц определит МВД.

Авторы инициативы — группа членов комитета Госдумы по безопасности во главе с председателем Василием Пискаревым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #закон #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...