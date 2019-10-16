Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому полиция получает право объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Об этом говорится на официальном портале правовой информации в среду, 16 октября.
Закон вносит изменения в 13 статью ФЗ «О полиции». Обязательные предостережения могут касаться недопустимого антиобщественного поведения или действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений.
Порядок вручения предостережения, его форму и категории должностных лиц определит МВД.
Авторы инициативы — группа членов комитета Госдумы по безопасности во главе с председателем Василием Пискаревым.