Эксперт объяснил, почему РФ выиграла от действий Турции против курдов-боевиков в Сирии

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что агентство Bloomberg объективно лишь наполовину, когда утверждает, что операция Турции против радикальных курдов в Сирии дала какие-то преимущества России. Об этом пишет «НьюИнформ».

Ранее Bloomberg опубликовало статью, авторы которой, ссылаясь на экспертов, пишут, что Россия получила преимущество на Ближнем Востоке за счет антитеррористической операции Анкары. Журналисты утверждают, что РФ помогла армии Сирии взять под контроль земли, оккупированные курдами из бандформирований, а это якобы делает Москву лидером в формировании будущего САР.

Баранец отметил, что Bloomberg уже давно подыгрывает политике Вашингтона. Поэтому военные и гражданские специалисты оценивают это СМИ с «большим сомнительным знаком вопроса». Если говорить о турецкой операции, преимущество России может заключаться в том, что именно Штаты долгие годы вооружали курдских боевиков.

«С этой точки зрения, было понятно, что США решили использовать курдов в своих целях, а стратегическая цель была в том, чтобы подбить армию Асада и добиться его свержения», — рассуждает эксперт.

Получается, что курдские террористы — это ударная сила, которая помогала США бороться с официальным Дамаском. Когда Анкара объявила об операции «Источник мира», Москва, естественно, встала на ее сторону.

Но не стоит забывать, что РФ выступает за дипломатический подход. Кремль просил президента Турции Тайипа Эрдогана проявить аккуратность в операции против курдских террористов. По мнению Баранеца, запланированный на ближайшее время визит Эрдогана предполагает проработку вопроса дальнейшей координации России, Турции, Ирана и Сирии.

«России сегодня чрезвычайно важно не допустить лобового столкновения Сирии и Турции, потому что это и ту, и другую страну отвлечет от борьбы с главным противником – с террористическими формированиями», — заявил военный эксперт.

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» началась 9 октября. Турция объявила, что готова выступить против «Рабочей партии Курдистана» и запрещенной группировки ИГ*. Целью операции является уничтожение террористического коридора, который пытались развернуть вдоль турецко-сирийской границы.

*Террористическая организация, запрещена в РФ