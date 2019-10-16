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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

 Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

 Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
18:11   16 Октября 2019
Россия

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Более чем в два раза — с 996 до 1796 человек российский лидер Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #путин #общество

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