Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ
Более чем в два раза — с 996 до 1796 человек российский лидер Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Евгений #Зиничев принял участие в совещании Президента России по паводкам в Иркутской области и ДФО: https://t.co/92gNuaxKE7#МЧС #МЧСРОССИИ #паводок #ИркутскаяОбласть #ДальнийВосток pic.twitter.com/GnStP7niO6— МЧС России (@MchsRussia) 16 октября 2019 г.