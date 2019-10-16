Политический консультант и публицист Александр Вассерман считает правильной мерой отстранение террориста ПНС Ливии Шабана Хадиа от участия в саммите Россия — Африка после заявления главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича. В противном случае РФ оказалась бы перед «неразрешимой дилеммой», заявил эксперт в беседе с «НьюИнформ».

«Насколько я знаю, этот "деятель" накопил столько преступлений, что при появлении на территории РФ его следовало бы арестовать "не отходя от кассы"», — уверен Вассерман.

России пришлось бы выбирать: арестовать человека, получившего официальное разрешение приехать, или выпустить человека, который «в крови не то, что по локоть, а по уши», подчеркнул собеседник издания.

«Я рад, что хоть и таким способом проблема разрешилась», — отметил публицист.

Боевика ПНС Ливии Шабана Хадиа исключили из списка участников форума после соответствующего заявления ФЗНЦ. Глава организации Александр Малькевич отметил, что был возмущен наличием фамилии террориста в списках спикеров мероприятия.

Хадиа тесно связан с группировкой RADA, контролирующей тюрьму «Митига», где удерживаются два россиянина — социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Ранее боевика задерживали за связи с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и за похищение сотрудников дипмиссии Египта и ООН.