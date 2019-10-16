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20:34   16 Октября 2019
Россия

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг

В Госдуме не оценили идею водить будущих водителей в морг

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков не оценил инициативу депутата Госсовета Татарстана Дмитрия Самаренкина обязать учеников автошкол ходить в больницы и морги, чтобы снизить смертность на российских дорогах.

«Почему только учеников автошкол? Почему в морг? На кладбище можно водить, на похороны. А сотрудников ГАИ можно водить в тюрьмы перед принятием на работу. Как якобы в Белоруссии делают. Ну причем здесь морг? Как мы законодательно можем заставить автошколы водить людей в морг?», — в разговоре с «Политикой Сегодня» задался риторическими вопросами Лысаков.

В качестве альтернативных видов пропаганды ответственного вождения Лысаков предложил не забывать про социальную рекламу, фото и видео. По мнению парламентария, существует большое количество технических средств для демонстрации последствий нарушения ПДД.

Депутат уверен, что идея водить учеников автошкол в морги не возимеет правовых последствий

«Есть социальная реклама, есть фотографии, есть видеофильмы. Если вы хотите показать вред и последствия нарушения ПДД, есть большой комплекс различных технических видеосредств и так далее. Ну при чем здесь походы в морг? Тем более наш российский морг. Я был в морге, я на скорой работал. Это дно вообще», — добавил депутат.

Идею водить перед экзаменами в ГИБДД будущих водителей в морг депутат Саморенкин выдвинул 15 октября на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана. Как пояснил автор инициативы, он сам недавно был свидетелем ДТП, в котором двое пострадали, а один погиб. Коллеги Саморенкина в ответ тоже вспомнили об авариях, которые видели. Но все же решили не устраивать экскурсий в морги для курсантов автошкол ради снижения смертности на дорогах, а ограничится фото- и видеоматериалами для теории в автошколах.

Согласно официальным данным ГИБДД России, в текущем году выросло количество жертв ДТП в целом ряде субъектов страны. Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на совещании о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» сообщил о том, что рост числа погибших в результате аварий наблюдается сразу в 22 регионах РФ.

Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», к 2024 году смертность в ДТП в России должна снизиться в 3,5 раза.

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #лысаков #вождение

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