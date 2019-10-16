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 Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
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 Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
18:01   16 Октября 2019
Весь мир

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Правительственные войска Сирии вошли в город Кобани, расположенный на территории мухафазы Халеб на границе с Турцией, вооруженные силы которой ведут антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов из бандформирований на северо-востоке САР. Кобани — курдское название города Эйн-аль-Араб.

В среду, 16 октября, западные военные покинули базу международной коалиции под руководством США, которая находилась в этом районе. В город вошли сирийские правительственные войска, чтобы защитить местное население, передают арабские СМИ.

Ранее отряды Сирийской арабской армии впервые за пять лет вошли в город Ракка, который захватили боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и контролировали курды из бандформирований.

Турция подчеркивала, что антитеррористическая операция «Источник мира» идет не против курдов как национальности, а против тех представителей народности, которые прикрываются борьбой с террористами, но фактически уничтожают мирное население.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #общество

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