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17:31   16 Октября 2019
Весь мир

Военкор Олег Блохин назвал CNN «конченной помойкой» за фейк о ЧВК «Вагнера»

Военкор Олег Блохин назвал CNN «конченной помойкой» за фейк о ЧВК «Вагнера»

Американская журналистка с телеканала CNN Кларисса Уорд распространила очередную фейковую новость о ЧВК «Вагнера», причислив к ней российского военного корреспондента Олега Блохина. Военкор в ответ на это назвал журналистку «тупой овцой», так как она не задумываясь лепит фейки.

История началась, когда Олег Блохин снял кадры на территории бывшей базы вооруженных сил США в Сирии около города Манбидж. На записи представители России осматривают брошенную базу. Опубликованные в Сети кадры вызвали широкий общественный резонанс в американских соцсетях. Видеоролик выложила на свою страницу в Twitter глава международного отдела CNN Кларисса Уорд, подписав, что на видеозаписи находится сотрудник ЧВК «Вагнера». Под ее постом образовался целый тред, где пользователи упрекнули журналистку в незнании фактов. Люди писали представительнице телеканала, что она слишком наивна, глупа и доверчива, раз приняла российского военкора за сотрудника ЧВК «Вагнера», который никогда не работал в ней.

Военкор Олег Блохин назвал CNN «конченной помойкой» за фейк о ЧВК «Вагнера»

После скандала Кларисса Уорд была вынуждена удалить сообщение, так как пользователи твиттера раскритиковали ее за некомпетентность. Журналистка написала, что не знала о том, что Олег Блохин является военным корреспондентом из России.

По словам Олега Блохина, он не первый год является военкором и работает в Сирии. В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военкор отметил, что военную базу под Манбиджем оставили сами американцы, но в соцсетях о появлении на ней россиян было много дискуссий. Блохин передал личный привет американской журналистке и заявил, что она не задумываясь распространяет фейки и не проверяет информацию, которую выдает за правду.

«Она — тупая овца из конченной помойки. Мы так и будем называть тех, кто лепит фейки и глупости», — заявил военкор Олег Блохин.

По мнению военного корреспондента, Клариса Уорд могла бы узнать у него лично, является ли он представителем ЧВК «Вагнера», а не фантазировать на эту тему.

К слову, американская журналистка Кларисса Уорд и ранее придумывала фейковые новости о ЧВК «Вагнера», прибыв в Центральноафриканскую республику под предлогом интереса к иностранному присутствию в стране. Представительница телеканала CNN предлагала местным жителям за деньги сняться в роликах и на камеру прочитать текст о том, что русские — плохие.

Военкор Олег Блохин назвал CNN «конченной помойкой» за фейк о ЧВК «Вагнера»

В понедельник, 14 октября, военные США покинули север Сирии, передав РФ контроль над районом города Манбидж. На следующий день российское министерство обороны заявило, что армия Сирии взяла город под контроль, а российская военная полиция произвела первое патрулирование. Американские военные отправились на границу Сирии и Ирака, оставив свои военные базы в поселке Дадат на севере Манбиджа.

Армия Турции проводит антитеррористическую операцию в Сирии против вооруженных курдских формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ), которые занимают территории на севере страны.

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Автор: Ольга Воскресенская
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