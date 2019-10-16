Армия Сирии вошла в Ракку, лежащую в руинах из-за радикальных курдов и США

Сирийская арабская армия зашла в город Ракка, организовав там наблюдательные посты. Этот населенный пункт за время конфликта в Сирии успел побывать и столицей запрещенной группировки ИГ*, и столицей так называемого Сирийского Курдистана, пишет ФАН.

Самым страшным событием для местного населения за последние годы оказался штурм силами курдских боевиков и поддерживающих их войск западной коалиции. Из-за этих событий более 90 процентов Ракки оказалось в руинах. Погибли несколько тысяч простых граждан.

Во время оккупации SDF и США ситуация в городе ухудшилась. Развалины приходилось разбирать местным жителям практически голыми руками. Оккупационные власти не делали ровным счетом ничего, чтобы восстановить Ракку. Под некоторыми обломками до сих пор находятся останки сирийцев, убитых еще во время штурма.

Возвращение Ракки под контроль Дамаска будет спасением для местных жителей, большинство из которых высказывается против присутствия SDF.

Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что волнения жителей Ракки понятны, поскольку Штаты и их союзники не считали нужным побеспокоиться о них.

«Что-то восстанавливать – это не в их силах. Вот разрушать они умеют! А американцы – что в Сирии, что в других горячих точках. Так же ведь и в Афганистане. Много ли они что там сделали? Ничего!», — подчеркнул политик.

Джабаров выразил надежду, что с приходом в Ракку правительственных сил все изменится. Именно они являются той единственной силой, которая и должна быть там.

*Террористическая организация, запрещена в РФ