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17:19   16 Октября 2019
Россия

Законопроект об отмене роуминга между РФ и Белоруссией отклонили с Госдуме

Законопроект об отмене роуминга между РФ и Белоруссией отклонили с Госдуме

Законопроект об отмене роуминга между РФ и Белоруссией отклонили с Госдуме. Документ отклонен в первом чтении.

Известно, что законопроект был направлен на полную отмену роуминга между странами, в том числе отмену услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету. В Госдуме отклонили документ и заявили, что решение об этом необходимо принимать на уровне наднационального регулирования при поддержке стран-членов Евразийского экономического союза, а не в парламенте. 

Авторами документа стали парламентарии от ЛДПР, передает РИА Новости. По их мнению, отмена роуминга между РФ и Белоруссией позволит следовать мировым тенденциям и сделать услугу доступной и удобной для жителей обеих стран. В Госдуме отметили, что в предоставленном депутатами законопроекте нет данных о том, как услуги связи будут предоставляться в Белоруссии. 

Напомним, что на днях в Госдуму внесут законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь. Его готовят представители фракции «Справедливая Россия» после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове.

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Автор: Ольга Воскресенская
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