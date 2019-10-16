Эксперты рассказали, почему США покинули свои базы в Сирии вслед за боевиками-курдами

Американские военные покинули лагерь «Харабешк» под городом Айн-Исса в северной части сирийской Ракки. База является одной из важнейших для США в регионе. Ранее из «Харабешк» ушли курдские бандформирования из «Демократических сил Сирии» (SDF).

Американцы последовали их примеру. Сейчас Айн-Иссу заняла правительственная армия. По словам корреспондента ФАН, местные жители ликовали при виде солдат Сирии. В тот же день на окраине города подняли сирийские и российские флаги.

Кандидат экономических наук, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский объяснил «ПолитЭксперту», почему американцы так спешно покинули базу.

«Они же объявили об этом сразу, потому что американский президент дал такую команду. Верховный главнокомандующий решил, что нечего американцам там держать военных, и пусть там турки разбираются с курдами, и весь этот геморрой будет где угодно, только не у него. Вот и все», – подчеркнул собеседник издания.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев отметил специфическую позицию Вашингтона в вопросе с Анкарой и Дамаском. Эксперт напомнил, что американцы уговорили курдские формирования сотрудничать, снабжали вооружением, финансировали, суля поддержку.

Вашингтон многое наобещал курдам, а потом, когда те перестали быть нужны, просто сбросил.

«А воевать с Турцией американцы не станут. Турки – их союзники, на их территории находятся крупные военные базы», – уверен Рогулев.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ).