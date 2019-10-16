РФ поможет Сирии получить от Турции гарантии вывода войск после зачистки границы от курдов

Россия и Турция уже пришли к единому общему мнению относительно антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, однако осталось несколько нюансов, которые следует обсудить. Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «ПолитРоссией» отметил, что вопросы по турецкой военной операции Москва и Анкара уже обсуждали.

«Но, наверное, некоторые вопросы еще требуют доработки. Например, нужно решить, кто именно будет контролировать город Манбидж», — добавил политолог.

Сергей Марков считает, что президенты РФ и Турции обсудят все нюансы на предстоящей встрече. Россия выступает за сохранение территориальной целостности Сирии, поэтому Владимир Путин поможет Башару Асаду получить от Реджепа Эрдогана гарантии того, что и Турция придерживается этого принципа.

Анкара планирует контролировать 30-ти километровую полосу между турецкой границей и сирийской дорогой M4. Именно эту территорию заняли курды из бандформирований. Политолог считает, что турецкие военные дойдут до трассы, зачистят зону от курдских боевиков и вернутся обратно.

«Я думаю, они сделают это с легкостью, как только обезопасят свою границу. Но, предполагаю, что порядок вывода нужно будет как-то регламентировать. В общем и целом, я вижу, что именно Россия будет обеспечивать координацию между Анкарой и Дамаском», – резюмировал Сергей Марков.

Турция направила антитеррористическую операцию «Источник мира» против военизированных отрядов курдов, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара планирует создать зону безопасности на границе Турции с Сирией.