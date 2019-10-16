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Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
17:29   16 Октября 2019
Весь мир

РФ поможет Сирии получить от Турции гарантии вывода войск после зачистки границы от курдов

РФ поможет Сирии получить от Турции гарантии вывода войск после зачистки границы от курдов

Россия и Турция уже пришли к единому общему мнению относительно антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, однако осталось несколько нюансов, которые следует обсудить. Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «ПолитРоссией» отметил, что вопросы по турецкой военной операции Москва и Анкара уже обсуждали.

«Но, наверное, некоторые вопросы еще требуют доработки. Например, нужно решить, кто именно будет контролировать город Манбидж», — добавил политолог.

Сергей Марков считает, что президенты РФ и Турции обсудят все нюансы на предстоящей встрече. Россия выступает за сохранение территориальной целостности Сирии, поэтому Владимир Путин поможет Башару Асаду получить от Реджепа Эрдогана гарантии того, что и Турция придерживается этого принципа.

РФ поможет Сирии получить от Турции гарантии вывода войск после зачистки границы от курдов

Анкара планирует контролировать 30-ти километровую полосу между турецкой границей и сирийской дорогой M4. Именно эту территорию заняли курды из бандформирований. Политолог считает, что турецкие военные дойдут до трассы, зачистят зону от курдских боевиков и вернутся обратно.

«Я думаю, они сделают это с легкостью, как только обезопасят свою границу. Но, предполагаю, что порядок вывода нужно будет как-то регламентировать. В общем и целом, я вижу, что именно Россия будет обеспечивать координацию между Анкарой и Дамаском», – резюмировал Сергей Марков.

Турция направила антитеррористическую операцию «Источник мира» против военизированных отрядов курдов, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара планирует создать зону безопасности на границе Турции с Сирией.  

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #курды

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