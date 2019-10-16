Вашингтон перестал обмениваться разведданными с Турцией

Вашингтон прекратил обмен разведывательными данными с Турцией по действиям международной коалиции во главе с США. Поводом для отказа стала антитеррористическая операция Анкары против радикальных курдов на севере Сирии. Об этом 16 октября сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на немецкое издание Spiegel-online.

Как пишет агентство, Пентагон распорядился прекратить обмен разведданными с Турцией еще 9 октября. Скорее всего, США опасаются, что Анкара использует данные против курдов, считают собеседники издания. Действия США в военных кругах Германии навали «пощечиной» турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Вашингтон таким решением исключил Анкару из международной коалиции, уверены эксперты.

Отмечается, что ВС Германии больше не передают коалиции кадры, которые сделала немецкая авиация во время разведывательных полетов над Сирией и Ираком, в связи с недоверием к Турции.

Президент Турции 9 октября заявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии, цель которой — избавление от террористической угрозы на границе между Турцией и Сирией. Речь идет об освобождении приграничной зоны от вооруженных курдских формирований.

Курдские террористы в ходе военных действий притесняли местное население. Под предлогом борьбы с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» они грабили и убивали мирное население.