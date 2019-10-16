В Госдуме прокомментировали стычку ульяновских депутатов из-за шутки про гея

Депутат Госдумы от Ульяновской области из фракции КПРФ Алексей Куринный не взялся предположить, чем руководствовался депутат Андрей Седов на заседании комитета ЖКХ Ульяновска 16 октября, когда вывел из себя коммуниста Айрата Гибатдинова намеком на принадлежность к ЛГБТ.

«Не могу сказать, чем объяснима его выходка, его фраза. То ли неправильно выразился, то ли не смог сказать то, что хотел. Это уже другой вопрос», — сказал Куринный.

Перепалка достигла точки кипения после того, как депутат Седов заявил, что не принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, в отличие от визави. Рассмеялись все, кроме Гибатдинова, которого коллегам пришлось оттаскивать от оппонента во избежание драки. По словам Куринного, подобная реакция на обидные слова типична для ульяновского коллеги.

«Достаточно эмоциональный, импульсивный человек. Особенность характера такая есть», — охарактеризовал Гибатдинова собеседник «Политики Сегодня».

Родина Ленина неоднократно становилась местом для баталий с участием левых сил. Так участники митинга в октябре прошлого года выяснили, что скумбрия тоже может быть оружием пролетариата.