Трутнев пообещал завершить восстановление Забайкалья после пожаров к ноябрю

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что восстановление Забайкалья после летних пожаров завершится до начала ноября. Речь об этом зашла в среду, 16 октября, на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке.

«В основном, все работы организованы. Оказана необходимая помощь людям, получившим ущерб своему здоровью — 13 человек. В полном объеме осуществлены выплаты 898 гражданам, которые признаны пострадавшими», — сказал Трутнев.

По его словам, все граждане, потерявшие жилье в пожарах, получили квартиры. Идут восстановительные работы на 113 чабанских стоянках. На 76 они уже окончены, на 36 специалисты благоустраивают территорию.

Напомним, степные пожары охватили регион еще в апреле. В огне оказались 17 населенных пунктов. Стихия уничтожила 100 жилых помещений в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья.