Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

 Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

 Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

 Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС РФ

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

Украинского премьера не встревожило участие неонацистов в концерте для ветеранов

 Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

Вассерман считает, что отстраненного от саммита в Сочи Хадиа нужно было бы арестовать

 Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани

Армия Сирии вошла в освобожденный от курдов город Кобани
17:13   16 Октября 2019
Россия

Трутнев пообещал завершить восстановление Забайкалья после пожаров к ноябрю

Трутнев пообещал завершить восстановление Забайкалья после пожаров к ноябрю

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что восстановление Забайкалья после летних пожаров завершится до начала ноября. Речь об этом зашла в среду, 16 октября, на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке.

«В основном, все работы организованы. Оказана необходимая помощь людям, получившим ущерб своему здоровью — 13 человек. В полном объеме осуществлены выплаты 898 гражданам, которые признаны пострадавшими», — сказал Трутнев. 

По его словам, все граждане, потерявшие жилье в пожарах, получили квартиры. Идут восстановительные работы на 113 чабанских стоянках. На 76 они уже окончены, на 36 специалисты благоустраивают территорию.

Напомним, степные пожары охватили регион еще в апреле. В огне оказались 17 населенных пунктов. Стихия уничтожила 100 жилых помещений в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#трутнев #пожары #забайкалье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...