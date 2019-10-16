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Дипломат объяснил, почему Ливия при ПНС превращается в оплот терорризма

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17:04   16 Октября 2019
Весь мир

Дипломат объяснил, почему Ливия при ПНС превращается в оплот терорризма

Дипломат объяснил, почему Ливия при ПНС превращается в оплот терорризма

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ливия рискует стать главной базой террористов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. По его словам, в страну постепенно стягиваются боевики из Сирии и Ирака.

Такая ситуация сложилась, в частности, по вине главы Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии, которое тесно связано с запрещенными в РФ террористическими организациями — «Братья-мусульмане» и «Аль-Каида».

Директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов в беседе с Nation News назвал обстановку в Ливии «хаосом». Эксперт подтвердил опасения главы МИД насчет превращения страны в оплот террористов.

Ливия не может прийти в себя после вторжения НАТО, отметил Попов. В стране очень тяжелый период. Сейчас там «накопилось» около 700 тысяч беженцев. Эти люди, отмечает дипломат, бегут из Африки в надежде быстрее переправиться из Ливии в другие страны.

«В Ливии удобно это сделать — там большая береговая линия без охраны. Среди этих людей есть много тех, кто прошел школу исламизма. Когда разбили ИГ  (запрещена в РФ) в Сирии, боевики убегали в Ирак и Ливию. В Ливии им сейчас легче всего связаться с другими экстремистскими организациями», — пояснил собеседник издания. 

Дипломат объяснил, почему Ливия при ПНС превращается в оплот терорризма

Напомним, в 2011 году в Ливии началась гражданская война. После убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется ПНС, а восток находится под контролем избранного парламента. 

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Автор: Саида Габиева
#ливия #пнс

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