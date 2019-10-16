Украинского премьера не встревожило участие в концерте неонацистов

Ультраправая украинская рок-группа «Сокира Перуна» в песнях отрицает Холокост и восхваляет соратников Гитлера, но премьер-министра Алексея Гончарука это не смутило и он посетил концерт с неонацистами. Ранее лидер радикально-националистической организации «С14» Евгений Карась обнародовал в соцсети фотографию украинского премьера на сцене мероприятия, где выступала «Сокира Перуна».

Журналист издания «Страна.ua» спросил, слышал ли Алексей Гончарук тексты песен рок-группы. Премьер-министр ответил, что «ни разу». Журналист уточнил, как тогда Алексей Гончарук побывал на мероприятии, где выступала «Сокира Перуна». Премьер заявил, что пришел на вечеринку «из уважения к ветеранам», которые его туда пригласили.

«Вы о контексте у меня не спросили. Я песни не слышал», — сказал Алексей Гончарук.

По его словам, приглашение на мероприятие пришло от Союза ветеранов. Выступали разные группы и люди. Это было событие, которое организовывали ветеранские организации, поэтому он туда пришел, чтобы продемонстрировать уважение.

«Это не был концерт одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат этой групп», — добавил Гончарук .