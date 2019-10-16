Турция в борьбе с курдами-радикалами в Сирии должна придерживаться астанинского формата

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия будет содействовать налаживанию диалогу между Сирией и Турцией. Сейчас Анкара проводит военную операцию против курдов из бандформирований на сирийско-турецкой границе.

По словам Лаврова, Москва стремится к обеспечению безопасности на границе двух ближневосточных стран. Позицию министра в беседе с Nation News поддержал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что для РФ важно сохранить территориальную целостность САР. Эксперт также упомянул астанинский формат, который успешно помогает решать вопросы урегулирования в Сирии.

«С уходом США возникает много различных моментов. Еще есть районы, которые контролируют боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), и могут быть столкновения. Все должно решаться в рамках астанинского формата, который подтвержден со стороны Ирана, Турции и РФ», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление: из Сирии должны уйти все иностранные войска. Это касается США, Ирана и Турции.

Дандыкин назвал Анкару «непростым переговорщиком», добавив, что Москве всегда удается договариваться с иностранными партнерами дипломатическими путями.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Анкара подчеркивает, что операция идет не против курдов как национальности, а против тех представителей народности, которые прикрываются борьбой с террористами, но фактически уничтожают местное население и ущемляют их права.

Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.