Российский лидер Владимир Путин заявил, что проверит результаты работы по ликвидации последствий паводков в России. Об этом он заявил на совещании по этой теме в Кремле.

По словам президента России, не нужно откладывать в долгий ящик работу по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области. Путин заявил, что этим нужно активно заниматься и не ждать предстоящих праздников, а упорно работать.

«Нужно работать так, как того требует обстановка и как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях», — подчеркнул президент.

На совещании с докладами выступили вице-премьер РФ Виталий Мутко, глава министерства строительства Владимир Якушев и глава Иркутской области Сергей Левченко в режиме видеоконференции.

В результате летнего наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. В результате ЧП подтоплено около 11 тысяч жилых домов. Сильнее остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск.