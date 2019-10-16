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16:23   16 Октября 2019
Россия

Путин проверит результаты работы по ликвидации последствий паводков в России

Путин проверит результаты работы по ликвидации последствий паводков в России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что проверит результаты работы по ликвидации последствий паводков в России. Об этом он заявил на совещании по этой теме в Кремле.

По словам президента России, не нужно откладывать в долгий ящик работу по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области. Путин заявил, что этим нужно активно заниматься и не ждать предстоящих праздников, а упорно работать. 

«Нужно работать так, как того требует обстановка и как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях», — подчеркнул президент. 

На совещании с докладами выступили вице-премьер РФ Виталий Мутко, глава министерства строительства Владимир Якушев и глава Иркутской области Сергей Левченко в режиме видеоконференции. 

В результате летнего наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. В результате ЧП подтоплено около 11 тысяч жилых домов. Сильнее остальных пострадали города Тулун и Нижнеудинск. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #паводок

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