Навальный отдыхает за границей, пока рядовых сотрудников ФБК вызывают на допросы

Обыски проводят в региональных штабах «Фонда борьбы с коррупцией». За несколько дней следователи посетили офисы в Новосибирске, Ижевске, Самаре, Владивостоке, Уфе, Екатеринбурге. В некоторых случаях силовики приходили с обысками к активистам домой, изымали технику и личные вещи, пишет Nation News.

В СКР заявили, что обыски в 30 регионах РФ проходят на фоне расследования уголовного дела по отмыванию денег, направленных на финансирование ФБК. Следователи изымают «вещи, значимые для расследования», а нескольких человек вызывали на допросы.

Сам руководитель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный в очередной раз сбежал за границу. Такой своевременный отъезд «по делам» может говорить о том, что Навальный и его сподвижники знали о предстоящих обысках, но не сочли нужным предупредить об этом своих людей.

Рядовые сотрудники ФБК вновь оказались «пушечным мясом». Им только и остается, что смотреть, как обыскивают их дома и проводят задержания, пока Навальный разъезжает по миру в статусе «главного оппозиционера России».