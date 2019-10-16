Директору липецкого завода «Свободный сокол» грозят вторым уголовным делом
Генеральному директору трубного завода ЛТК «Свободный сокол» Игорю Ефремову грозят вторым уголовным делом после того, как он отказался идти на поводу шантажистов-правохранителей. Об этом 16 октября сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее замначальника полиции УМВД по Липецку и прокурор Константин Кожевников пытались выманить деньги у Ефремова. Чтобы надавить на директора завода, силовики возбудили против него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и начали проводить обыски. Ефремов оказался бывшим офицером КГБ СССР. Он записал угрозы бандитов и обратился за защитой в ФСБ.
Прошло больше месяца. Несмотря на огромный резонанс и интерес общественности, предпринимателю грозят вторым уголовным делом. Видимо, так прокуроры мстят бизнесмену за слитые журналистам разоблачающие записи, в которых названы имена высокопоставленных «правоохранителей».
Что касается фигурирующих на видеопленках рэкетиров, полиция все еще не установила их личности. Более того, силовики провели проверку и пытаются обвинить совладельцев завода в мошенничестве уже как минимум на полтора миллиарда рублей.
Федеральное агентство новостей связалось с Игорев Ефремовым. По его словам, ситуация начинает накаляться:
«Возбуждено второе уголовное дело по факту якобы в 2009 году незаконного получения кредита Липецким металлургическим заводом, к которому мы практически никакого отношения не имеем. В то же время там фигурирует и ЛТК, хотя ЛТК на тот момент вообще не существовало».
Примечательно, что второе уголовное дело появилось после того, как бандиты снова попытались выбить у бизнесмена 200 миллионов рублей, но потерпели неудачу. Похоже, местные правоохранители не знают, как заставить бизнесмена молчать. Они арестовали его счета, в том числе и личные, куда начисляется пенсия. При этом больше всего страдает завод. По словам Ефремова, из-за уголовных дел с предприятием отказываются работать банки.
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