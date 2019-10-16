Производители электроэнергии предложили поддержать мусорные ТЭС из бюджета РФ

Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» предложила не только поддерживать проекты по зеленой энергетике и строительству мусоросжигающих ТЭС, но и снижать тарифы на Дальнем Востоке за счет бюджетных денег. Об этом сообщила в среду, 16 октября, председатель наблюдательного совета ассоциации Александра Панина.

Сейчас возобновляемые природные источники энергии и мусоросжигающие тепловые электростанции поддерживают за счет надбавок на оптовом энергорынке​​​. Ассоциация предлагает поддерживать государственно-важные проекты бюджетными деньгами. Совет производителей также поддержал запрет на переход новых регионов на регулируемые договоры, в рамках которых потребители получают электроэнергию по более низкой цене. Ассоциация предложила поэтапную либерализацию и в перспективе отказ от регулируемых договоров.