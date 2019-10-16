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16:09   16 Октября 2019
Россия

Путин призвал чиновников помогать пострадавшим от паводков «с душой и сердцем»

Путин призвал чиновников помогать пострадавшим от паводков «с душой и сердцем»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что власти пострадавших от паводка регионов должны помогать людям «с душой и сердцем». По его словам, чиновники, которые не могут наладить индивидуальную работу с каждым, должны заняться другой деятельностью.

Такое заявление президент сделал на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и ДФО в среду, 16 октября. Путин подчеркнул, что власти взаимодействуют с россиянами, которые «попали в беду» и могли утратить все, что «составляло их небольшие накопления за всю жизнь».

«Я, знаете, на что хочу обратить внимание - конечно, в работе с людьми много вопросов всегда возникает. Но если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет положительного точно», — отметил президент.

Путин призвал чиновников помогать пострадавшим от паводков «с душой и сердцем»

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров. Жертвами стихии стали 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Всего подтопленными оказались почти 17,4 тысячи домов, из них 1,3 тысячи снесло потоком воды, более пяти тысяч сооружений не подлежат восстановлению.

Стихия коснулась некоторых регионов Дальнего Востока. В июле и августе из-за ливней и подъема уровня воды в реках произошел мощный паводок в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.

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Автор: Арсений Аскольский
#помощь #путин #паводок #иркутская область

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