Эрдоган не исключил, что намеченный визит в США придется отменить из-за ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что намеченный на ноябрь 2019 года визит в США придется отменить из-за антитеррористической операции против курдов-террористов в Сирии. Выступая перед представителями СМИ, турецкий лидер отметил, что сначала нужно сделать выводы по итогам приезда американской делегации в Анкару.

По словам Эрдогана, в Конгрессе США ведутся разговоры лично о нем, о его семье, а также о министрах из Турции, что является неуважением к стране. При этом он отметил, что относительно его приезда в Москву нет никакого негатива, и визит в Россию состоится без проблем.

Ранее американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против Анкары из-за антитеррористической операции в Сирии. Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции санкциями.

Неделю назад Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Анкара особо подчеркивает, что операция идет не против курдов как национальности, а против тех представителей народности, которые прикрываются борьбой с террористами, но фактически уничтожают местное население и ущемляют их права. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.