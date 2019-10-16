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Турция в борьбе с курдами-радикалами в Сирии должна придерживаться астанинского формата

Турция в борьбе с курдами-радикалами в Сирии должна придерживаться астанинского формата
15:54   16 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган не исключил, что намеченный визит в США придется отменить из-за ситуации в Сирии

Эрдоган не исключил, что намеченный визит в США придется отменить из-за ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что намеченный на ноябрь 2019 года визит в США придется отменить из-за антитеррористической операции против курдов-террористов в Сирии. Выступая перед представителями СМИ, турецкий лидер отметил, что сначала нужно сделать выводы по итогам приезда американской делегации в Анкару. 

По словам Эрдогана, в Конгрессе США ведутся разговоры лично о нем, о его семье, а также о министрах из Турции, что является неуважением к стране. При этом он отметил, что относительно его приезда в Москву нет никакого негатива, и визит в Россию состоится без проблем. 

Эрдоган не исключил, что намеченный визит в США придется отменить из-за ситуации в Сирии

Ранее американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против Анкары из-за антитеррористической операции в Сирии. Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции санкциями. 

Неделю назад Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Анкара особо подчеркивает, что операция идет не против курдов как национальности, а против тех представителей народности, которые прикрываются борьбой с террористами, но фактически уничтожают местное население и ущемляют их права. Эрдоган отметил, что после проведения операции сирийские беженцы смогут вернуться домой из Турции.

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Автор: Ольга Воскресенская
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