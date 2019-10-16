Экс-жена Задорнова отсудила у Первого канала 750 тысяч рублей

Первый канал выплатит бывшей жене Михаила Задорнова Велте Задорновой 750 тысяч рублей компенсации, а не четыре миллиона рублей, как изначально постановил суд в июне. Об этом стало известно после публикации постановления суда в среду, 16 октября.

Ранее Задорнова обратилась с иском в арбитражный суд Москвы и потребовала взыскать компенсацию с Первого канала за трансляцию передач «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить», на которые бывшая жена сатирика имеет исключительные права.

Изначально Задорнова планировала взыскать с телеканала по 1,5 миллиона рублей за каждую трансляцию, которую телеканал показывал после смерти супруга, потребовав компенсацию в размере 7,5 миллиона рублей. В июне суд первой инстанции удовлетворил иск, но на половину. Тогда телеканал обязали выплатить 3,75 миллиона рублей. Однако решение не устроило ни одну из сторон.

Так, Первый канал попросил полностью отказать в удовлетворении иска, а экс-супруга Задорнова настаивала на полной компенсации. После нового разбирательства суд постановил еще больше снизить размер компенсации Задорновой в пользу телеканала.