Евросоюз признал, что не сможет остановить миграцию

Перед Евросоюзом не стоит вопрос, как остановить миграционные потоки. По словам еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, необходимо понять, как лучше с ними справляться.

Он подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в Сирии, доказывает, что готовым к подобному необходимо быть всегда. Нужно и дальше прорабатывать меры в сфере миграции. Это, по мысли еврокомиссара, «потребует много сил и времени».

«Но мы должны быть честными: явление миграции останется в будущем, вопрос никогда не будет заключаться в том, как это остановить, а как лучше с этим управляться», — заявил он.

В прошлом году было зафиксировано 150 тысяч незаконных пересечений границ в ЕС. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Такого результата удалось добиться, в частности, благодаря соглашению ЕС-Турция об оказании помощи беженцам на турецкой территории.