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16:05   16 Октября 2019
Весь мир

Евросоюз признал, что не сможет остановить миграцию

Евросоюз признал, что не сможет остановить миграцию

Перед Евросоюзом не стоит вопрос, как остановить миграционные потоки. По словам еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, необходимо понять, как лучше с ними справляться.

Он подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в Сирии, доказывает, что готовым к подобному необходимо быть всегда. Нужно и дальше прорабатывать меры в сфере миграции. Это, по мысли еврокомиссара, «потребует много сил и времени».

«Но мы должны быть честными: явление миграции останется в будущем, вопрос никогда не будет заключаться в том, как это остановить, а как лучше с этим управляться», — заявил он. 

В прошлом году было зафиксировано 150 тысяч незаконных пересечений границ в ЕС. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Такого результата удалось добиться, в частности, благодаря соглашению ЕС-Турция об оказании помощи беженцам на турецкой территории.

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Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #общество #миграция #еврокомиссар

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