Гражданское общество РФ добилось исключения террориста Хадиа из спикеров форума в Сочи

Глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты Александр Малькевич поделился эмоциями в связи с исключением ливийского террориста из списка спикеров предстоящего форума РФ — Африка. Он побеседовал с «Федеральным агентством новостей».

Напомним, что ранее общественник от лица фонда обратился в министерство иностранных дел России насчет члена делегации Правительства национального согласия Шабана Хадиа, который неоднократно был замечен в связях с террористическими группировками. Позже стало известно, что у него отняли право слова на событии. Сперва Малькевич прокомментировал новость в Telegram-канале.

В беседе с ФАН президент организации заметил, что за минувшие сутки это уже вторая победа журналистов и гражданского общества. Первая — это освобождение россиянки Анны Богачевой, которую незаконно задержали в Минске по запросу Интерпола. Второй же стала ситуация с Хадиа.

«Мы обратили внимание, и журналисты подняли настоящую бучу из-за того, что террорист, боевик, убийца не просто приезжает в нашу страну, он при этом заявлен как спикер, который на высоком представительном мероприятии будет учить жизни нас. То есть он должен находиться на скамье подсудимых в тюрьме», — подчеркнул общественник.

Стоит отметить и работу организаторов саммита, ведь они в сжатые сроки изучили все данные о ливийском преступнике и приняли решение отказаться от его выступления.

«Фактически, обманом террорист, боевик и палач пытался пролезть на высокое мероприятие для решения своих вопросов и задач. И то, что наш сигнал был услышан, что поддержали журналисты, что четко и оперативно отработала принимающая сторона — это действительно достижение. Победа», — сказал собеседник.

Малькевич еще раз призвал представителей ПНС Ливии решить ситуацию с задержанными сотрудниками ФЗНЦ Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, которые уже почти полгода находятся в тюрьме без предъявления обвинений, то есть, по сути, являются заложниками.