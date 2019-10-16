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Турция в борьбе с курдами-радикалами в Сирии должна придерживаться астанинского формата

Турция в борьбе с курдами-радикалами в Сирии должна придерживаться астанинского формата
15:43   16 Октября 2019
Весь мир

Сирийцы поддержали армию и выступили против курдских боевиков в Хасаке

Сирийцы поддержали армию и выступили против курдских боевиков в Хасаке

Массовые мероприятия в поддержку армии САР и против курдов из бандформирований, которых вытесняет Турция с обширных территорий на северо-востоке Сирии, прошли в контролируемых официальным Дамаском районах Хасаки. По информации ФАН, состоялась церемония поднятия сирийского флага, которую организовали местные представители правящей партии «Баас».

В мероприятии поучаствовали местные жители. Люди поприветствовали вход сирийской армии в Манбидж, Ат-Табку, Кобани, а также в другие города на севере САР, которые ранее занимали военизированные отряды курдов. Сирийцы надеются, что и Хасака вместе с одноименной провинцией скоро целиком вернутся под управление официального Дамаска.

В тот же день в городе состоялся крупный митинг. Сирийцы несли плакаты с лозунгами против оккупации курдов из бандформирований и произвола боевиков YPG.

Турция направила антитеррористическую операцию «Источник мира» против военизированных отрядов курдов, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара планирует создать зону безопасности на границе Турции с Сирией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #общество #весь мир

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