Эксперт рассказал о пользе для Сирии от ухода американцев

Востоковед-тюрколог и директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в беседе с «Политикой Сегодня» связал уход США с базы «Харабешк» на севере сирийской провинции Ракка с развернувшейся антитеррористической операцией «Источник мира», направленной на создание зоны безопасности в Сирии вдоль границы с Турцией.

«США стараются не усугублять для себя и без того напряженную обстановку», — рассказал Мавашев.

О том, что военные США не будут помогать военизированным отрядам курдов, которые запрещены и признаны террористической организацией в Турции, накануне в Twitter в очередной раз подтвердил президент США Дональд Трамп. Курдов он предложил защитить «хоть Наполеону Бонапарту», пояснив, что военные США находятся в семи тысячах миль от событий.

Востоковед добавил, что уход американцев с позиций в Сирии пойдет на пользу будущему этой страны и позволит быстрее пресечь военный конфликт.

«Считаю, да [пойдет на пользу будущему Сирии]. Приблизит [конец войны], — считает собеседник агентства.

Силы сирийской правительственной армии прибыли в город Айн-Исса после того, как эту территорию покинули курдские боевики от «Демократических сил Сирии» (SDF). Вчера стало известно, что город Манбидж взяли под контроль сирийские силы: американцы экстренно эвакуировались из населенного пункта.

Напомним, на территории Сирии стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира». Она направлена против курдских боевых объединений на северо-востоке Сирии, которые под предлогом борьбы с ИГ* захватили восточный берег Евфрата, населённый арабами.

*Террористическая организация, запрещена в РФ