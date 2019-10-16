Ливия при ПНС превращается в террористическую угрозу для всего региона

Правительство национального согласия (ПНС) превращает Ливию в террористическую угрозу для Северной Африки и Ближнего Востока. Такое мнение в беседе с ФАН выразил политический аналитик Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, ПНС, поддерживаемое странами НАТО, не может обеспечить безопасность на территории Ливии, не борется с террористами. Более того — оно само состоит из террористов.

«В этой ситуации ПНС медленно, но верно само превращается в террористическую угрозу для Северной Африки и всего «большого Ближнего Востока», — считает Соловейчик.

По мнению эксперта, чтобы не допустить расширения нового очага террористической опасности, нужны согласованные действия всех противников террористических организаций внутри Ливии (здесь центром консолидации могли бы стать силы Халифы Хафтара) и международная кампания давления на страны НАТО, прежде всего, Соединенные Штаты.

Политолога Иван Аркатов считает, что в Ливии пытаются активизировать источник нестабильности в мире, создав благоприятные условия для террористов. Это не удалось сделать в Сирии благодаря действиям России.

«Нужно максимально оперативно разворошить и уничтожить это осиное гнездо (Триполи. — Прим. ФАН), чтобы Ливия не превратилась в мощнейший оплот терроризма в мире», — заключил эксперт.

Напомним, в 2011 году в Ливии началась гражданская война. После убийства лидера Ливии Муаммар Каддафи в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется ПНС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.