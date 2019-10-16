Россия обернула во благо Сирии турецкую операцию против курдов-террористов. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью корреспонденту ФБА «Экономика сегодня».

По словам Перенджиева, для того, чтобы понять, как разворачивается ситуация на севере Сирии, нужно разобраться с ролью курдских террористов. Эксперт говорит, что с началом войны курды-террористы решили добиться автономии и создать собственное государство, хотя в Сирии лишь около девяти процентов населения являются курдами как народностью.

Издание Bloomberg пишет, что антитеррористическая операция Турции в САР подарила России стратегическое преимущество на Ближнем Востоке, вытеснив военных США. Александр Перенджиев также отметил, что России удалось вывести в плюс откровенно негативные сценарии. В частности, эксперт говорит о том, что США сразу же предали курдов, таким образом вернув армии Сирии свои территории, полные ресурсов. По словам аналитика, таким образом Сирия получила политическую свободу и возможность восстановить инфраструктуру страны.

«Курдскую угрозу Россия этим шагом в значительной степени нивелирует, показав, что либо этим формированиям придется воевать в составе армии Сирии, либо будущего у них нет», — говорит Александр Перенджиев.

Армия Турции проводит на севере Сирии антитерористическую операцию «Источник мира». По ее итогам на границе Сирии и Турции появится безопасная зона. Кроме того, Турция борется против курдских военных формирований и террористов ИГ (запрещено в РФ), с которыми они объединились. Власти Турции подчеркивают, что борьба идет против курдов-террористов, а не против курдов в целом как национальности.

Курды из бандформирований оказались на занятых ранее террористами территориях на севере Сирии, они убивают местных жителей под предлогом борьбы с ИГ (запрещено в РФ). Кроме того, курды-радикалы угнетают местное население, навязывают им свои условия жизни, избивают жителей и заставляют детей учить свой язык.