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16:06   16 Октября 2019
Россия

Экс-волонтер Навального возмущен его беспечным отношением к сломанным судьбам активистов

Экс-волонтер Навального возмущен его беспечным отношением к сломанным судьбам активистов

Экс-волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский в соцсетях раскритиковал частые поездки лидера ФБК за границу. Об этом пишет Regnum.

«Не успел исчезнуть прошлый загар, как счастливый мажор Навальный в очередной раз улетел в приятную командировку/отдых в США», — отметил Туровский. 

Бывший соратник блогера подчеркнул, что все путешествия Навального странным образом совпадают с обысками и задержаниями простых активистов, работников ФБК. Им, в отличие от руководителя «Фонда борьбы с коррупцией», может грозить реальный срок. Навального же никогда не сажают в тюрьму на долгое время.

«Жалко в этой истории простых ребят, которые работали в штабах за идею, за так называемую прекрасную Россию Будущего. У Алексея прекрасные США, Италии, Таиланды, а у ребят разбитые мечты и сломанные судьбы», — добавил Туровский.

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #общество #фбк

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