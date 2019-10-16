Экс-волонтер Навального возмущен его беспечным отношением к сломанным судьбам активистов

Экс-волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский в соцсетях раскритиковал частые поездки лидера ФБК за границу. Об этом пишет Regnum.

«Не успел исчезнуть прошлый загар, как счастливый мажор Навальный в очередной раз улетел в приятную командировку/отдых в США», — отметил Туровский.

Бывший соратник блогера подчеркнул, что все путешествия Навального странным образом совпадают с обысками и задержаниями простых активистов, работников ФБК. Им, в отличие от руководителя «Фонда борьбы с коррупцией», может грозить реальный срок. Навального же никогда не сажают в тюрьму на долгое время.