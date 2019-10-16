Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве

 Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации детского отдыха

Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации детского отдыха
Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

 Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела
Консерваторы предрекли Британии полвека невзгод после Brexit

Консерваторы предрекли Британии полвека невзгод после Brexit

 Ливия при ПНС превращается в террористическую угрозу для всего региона

Ливия при ПНС превращается в террористическую угрозу для всего региона

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве

 Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации детского отдыха

Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации детского отдыха
Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса

 Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом нового уголовного дела
Консерваторы предрекли Британии полвека невзгод после Brexit

Консерваторы предрекли Британии полвека невзгод после Brexit

 Ливия при ПНС превращается в террористическую угрозу для всего региона

Ливия при ПНС превращается в террористическую угрозу для всего региона

15:17   16 Октября 2019
Россия

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве

Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве

Московский городской суд подтвердил законность продления меры пресечения в отношении участников летных незаконных акции в Москве Егору Жукову и Самариддину Раджабову.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — постановила судья.

Так, Жуков будет под домашним арестом, а Раджабов — в СИЗО. Срок у них одинаковый — до 27 декабря.

Напомним, что они являются фигурантами по совмещенному делу о массовых беспорядках и нападении на представителей власти. Раджабов во время несогласованной акции бросил в сотрудника Росгвардии бутылкой с водой и попал прямо в шею. Жуков же и вовсе призывал к экстремизму, выполняя заказ западных спецслужб.

Сторонники блогера Алексея Навального, которые баллотировались в Московскую государственную думу, но не были зарегистрированы на выборы из-за большого числа недействительных подписей, летом провели ряд незаконных митингов якобы в поддержку «независимых» кандидатов.

Среди них юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая сдала в столичный избирком поддельные подписные листы и даже подписи мертвых людей. Скандалистка была задержана, а также оштрафована на 300 тысяч рублей на последней несанкционированной акции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#оппозиция #митинг #мосгорсуд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...