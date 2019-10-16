Суд признал законным продление ареста фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве

Московский городской суд подтвердил законность продления меры пресечения в отношении участников летных незаконных акции в Москве Егору Жукову и Самариддину Раджабову.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — постановила судья.

Так, Жуков будет под домашним арестом, а Раджабов — в СИЗО. Срок у них одинаковый — до 27 декабря.

Напомним, что они являются фигурантами по совмещенному делу о массовых беспорядках и нападении на представителей власти. Раджабов во время несогласованной акции бросил в сотрудника Росгвардии бутылкой с водой и попал прямо в шею. Жуков же и вовсе призывал к экстремизму, выполняя заказ западных спецслужб.

Сторонники блогера Алексея Навального, которые баллотировались в Московскую государственную думу, но не были зарегистрированы на выборы из-за большого числа недействительных подписей, летом провели ряд незаконных митингов якобы в поддержку «независимых» кандидатов.

Среди них юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая сдала в столичный избирком поддельные подписные листы и даже подписи мертвых людей. Скандалистка была задержана, а также оштрафована на 300 тысяч рублей на последней несанкционированной акции.