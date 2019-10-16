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15:11   16 Октября 2019
Россия

Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации детского отдыха

Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации детского отдыха

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей предприятиями или бизнесменами, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре. Документ обнародовали на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, если организация или индивидуальный предприниматель взялись за организацию детского отдыха, но не включились в соответствующий реестр, тогда их оштрафуют. Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин сообщал, что цель закона — проконтролировать организацию отдыха детей, обеспечить комфорт, повысить безопасность пребывания несовершеннолетних россиян в лагерях и здравницах.

По его словам, установление административного штрафа поспособствует пресечению незаконной деятельности в данной сфере и повысит ответственность руководителей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #путин #нарушения #отдых

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