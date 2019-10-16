Путин ужесточил ответственность за нарушения при организации детского отдыха

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий штраф от 500 тысяч до миллиона рублей за организацию отдыха и оздоровления детей предприятиями или бизнесменами, сведения о которых отсутствуют в соответствующем реестре. Документ обнародовали на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, если организация или индивидуальный предприниматель взялись за организацию детского отдыха, но не включились в соответствующий реестр, тогда их оштрафуют. Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин сообщал, что цель закона — проконтролировать организацию отдыха детей, обеспечить комфорт, повысить безопасность пребывания несовершеннолетних россиян в лагерях и здравницах.

По его словам, установление административного штрафа поспособствует пресечению незаконной деятельности в данной сфере и повысит ответственность руководителей.