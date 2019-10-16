Сирийская армия вошла в Ракку впервые с 2014 года

Подразделения Сирийской арабской армии впервые за пять лет вошли в сирийский город Ракка и установили пункты наблюдения. Об этом 16 октября сообщает военно-полевой источник РИА Новости.

По словам источника агентства, правительственные войска Сирии установили на территории свои наблюдательные пункты.

В 2014 году Ракку захватили боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства». Город удалось освободить только в 2017 году после многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции.

Инфраструктура Ракки была полностью разрушена после массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований. Сирийский город до сих пор не восстановлен. Остатки боевиков «Исламского государства» позже вошли в состав SDF — курдской вооруженной группировки.