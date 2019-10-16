Турция не стремится занять сирийский Манбидж, заявил Эрдоган

Турция не стремится занять сирийский Манбидж, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, город нужно передать настоящим хозяевам — жителям Сирии.

«Манбидж необходимо передать его истинным хозяевам», — заявил турецкий лидер.

Накануне Минобороны России подтвердило, что сирийская армия контролирует город Манбидж и его окрестности. В среду появилась видеозапись, как российская военная полиция провела первое патрулирование в городе. На кадрах видно, как местные жители видят российский триколор и радостно машут руками.

Армия Турции проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она ведется против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ), которые находятся в регионе.

Анкара подчеркивает, что операция ведется не против курдов как народности, а против курдов-радикалов, которые в сотрудничестве с террористами заняли ряд городов и поселков, установили там свои правила, издеваются над местным населением, а детей заставляют учить свой язык. Под прикрытием борьбы с террористами курды-радикалы убивают местных жителей. Как заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, после антитеррористической операции все сирийские беженцы в Турции смогут вернуться домой.