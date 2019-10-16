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14:59   16 Октября 2019
Весь мир

Турция не стремится занять сирийский Манбидж, заявил Эрдоган

Турция не стремится занять сирийский Манбидж, заявил Эрдоган

Турция не стремится занять сирийский Манбидж, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, город нужно передать настоящим хозяевам — жителям Сирии.

«Манбидж необходимо передать его истинным хозяевам», — заявил турецкий лидер.

Накануне Минобороны России подтвердило, что сирийская армия контролирует город Манбидж и его окрестности. В среду появилась видеозапись, как российская военная полиция провела первое патрулирование в городе. На кадрах видно, как местные жители видят российский триколор и радостно машут руками. 

Армия Турции проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она ведется против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ), которые находятся в регионе.

Анкара подчеркивает, что операция ведется не против курдов как народности, а против курдов-радикалов, которые в сотрудничестве с террористами заняли ряд городов и поселков, установили там свои правила, издеваются над местным населением, а детей заставляют учить свой язык. Под прикрытием борьбы с террористами курды-радикалы убивают местных жителей. Как заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, после антитеррористической операции все сирийские беженцы в Турции смогут вернуться домой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #эрдоган #политика #весь мир

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