Курды могли выпустить жен террористов ИГ* из лагеря «Аль-Хол» в Сирии по команде из США

Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что курды отпустили жен террористов из лагеря «Аль-Хол» в Сирии по команде США. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщилось, что несколько жен членов запрещенной группировки ИГ* сбежали из «Аль-Хола» в провинции Хасака. Случилось это из-за попустительства курдских «Демократических сил Сирии» (SDF).

«Они воспользовались отсутствием охраны SDF из-за продолжающейся войны с Турцией. К счастью, SDF удалось поймать этих террористов через несколько минут после их побега», — сообщил военный журналист Бабак Тагвай.

Лагерь «Аль-Хол» заполнен террористами ИГ* и их женами. Курдские радикалы оставили его практически без охраны, поэтому может случить так, что это место станет базой для возможного возрождения ИГ*.

Перенджиев считает, что из-за сложившейся ситуации безопасность в регионе может оказаться под угрозой. По его словам, жены террористов могут оказаться опаснее своих мужей, поскольку женщины, как правило, не вызывают особых подозрений.

Их побег, по мнению эксперта, мог быть неслучайным. Отпустить их могли сами курдские боевики, состоявшие в охране лагерей.

«Здесь два момента. Первый — просто реальный подкуп курдов-террористов, а второе — курдам могла быть просто дана определенная команда сверху, и они специально отпустили боевиков», — сказал Перенджиев.

Напомним, на северо-востоке Сирии из-за отказа курдских бандформирований от охраны подпольных ячеек ИГ* вырос уровень террористической активности. В частности, в деревне Касыба к востоку от Ракки члены «спящих ячеек» взорвали с помощью самодельного устройства машину. В результате были убиты и ранены десять членов курдских SDF.

*Террористическая организация, запрещена в РФ