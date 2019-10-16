Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом ВСУ из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал неделю тишины перед отводом вооруженных сил из Донбасса. Он отметил, что семь дней без выстрелов должны зарегистрировать в ОБСЕ.
По итогам переговоров с президентом Латвии Егилсом Левитсом Зеленский сообщил, что сейчас два дня длится тишина и в регионе нет выстрелов. Он уточнил, что если еще пять дней продержится режим тишины, тогда можно говорить об отведении войск вооруженных сил Украины с территории Донбасса.
Власти ДНР и ЛНР заявляют, что Киев постоянно срывает режим разведения сил, именно поэтому процесс до сих пор не начался. В начале октября контактная группа по ситуации в Донбассе согласовала документ, так называемую «формулу Штайнмайера», согласно которой у Донбасса появится особый статус, а в ДНР и ЛНР состоятся выборы по законам Украины.