РФ удивила идея украинских властей о «роспуске» ДНР и ЛНР

Идея украинских властей о «роспуске» Луганской и Донецкой народных республик неожиданна для других участников «нормандского формата». Об этом заявил на брифинге в среду, 16 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», — отметил Песков.

По его словам, сейчас заявление украинской стороны «трудно комментировать», поскольку не совсем ясно, что оно означает. Ранее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер написала в Facebook, что украинские власти выполнят политическую часть Минских соглашений после «роспуска» ДНР и ЛНР.

Олифер озвучила новые условия украинской стороны, после выполнения которых Киев приступит к выполнению взятых обязательств по Минским соглашениям. Киев потребовал — прекратить военные действия в Донбассе, обеспечить на всей Украине эффективное наблюдение миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также убрать из страны зарубежных военных и технику.