Серуканов упрекнул Навального за бегство в Нью-Йорк с «тонущего ФБК»

Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов рассказал, зачем его бывший начальник Алексей Навальный укатил в «Ростов», то есть Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что одиозный блогер хотел скрыть от соратников и последователей свой очередной «отдых», куда он отравился с работником фонда Георгием Албуровым. Для этого он опубликовал в Instagram интервью с коллегой, сделанное прямо в аэропорту. Из беседы следовало, что они якобы едут в Ростов, однако вскоре Навального узнали в одном из американских аэропортов.

Ложь бывшего соратника Серуканов прокомментировал в Telegram-канале, сообщили Nation News.

«Пока ФБК и иже с ними трясут обысками и прочими малоприятными действиями, старик Навальный укатил в «Ростов» (он же — Нью-Йорк), чтобы пересидеть тяжелые времена и подумать на приятной чужбине о нелегкой доле оппозиционного диктатора», — указано в публикации.

Юрист назвал такой шаг циничным и гадким, но ни капли не удивился.

«Если честно, когда было по-другому? Кто-то вообще удивлен сейчас? Над шуткой про «Ростов», наверное, смеются больше всех рядовые сотрудники навальновских структур и новые фигуранты «московского дела», которые снова стали банальным мясом», — заметил он.

Бомонд ФБК наверняка устраивает, что, пока рядовые навальнисты исполняют роль козлов опущения, они жируют, не забывая при этом прикрываться плоскими шутейками, уверен Серуканов. «Верхи оппозиции» не спешат разделить с задержанными на летних митингах в Москве ответственность за нарушение законодательства.

Стоит отметить, что 9 октября Навальный уже покидал страну ради поездки в Варшаву на Форум Немцова. Здесь он подискутировал со стэнфордским профессором, а после как раз отправился в Нью-Йорк.

Не исключено, что на желание блогера «спрятаться от мирской суеты» также повлияло и продолжающееся расследование против ФБК по делу об отмывании денег. Обыски продолжаются, как и блокировка счетов. К тому же, недавно его детище внесли в реестр иностранных агентств.