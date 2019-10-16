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14:40   16 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган назвал курдских боевиков проектом Запада против Турции

Эрдоган назвал курдских боевиков проектом Запада против Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал «проектами» недругов Турции запрещенную в его стране Рабочую партию Курдистана и запрещенную в РФ группировку «Исламское государство». Такое заявление он сделал 16 октября, сообщает РИА Новости. 

В среду в ходе выступления на заседании Эрдоган обвинил западные страны в лицемерии. Он выразил уверенность, что Рабочая партия Курдистана — это проект, созданный против Анкары. Глава государства также ответил на критику, которая поступает Турции в связи с антитеррористической операцией «Источник мира». 

«Наши союзники предпочли действовать с YPG (силами самообороны сирийских курдов), а не с нами. Нас критикуют за эту операцию и даже требуют, чтобы мы ее остановили. Но 900 снарядов (со стороны YPG — ред.) по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто (из западных стран — ред.) не позвонил. Им нельзя доверять»,  — сказал Эрдоган.

Эрдоган назвал курдских боевиков проектом Запада против Турции

Турецкий лидер добавил, что проблема не в «Исламском государстве» и даже не в Рабочей партии Курдистана, ведь они — всего лишь марионетки. Против Турции на самом деле есть план-проект. И те страны, кто якобы не поддерживают терроризм, на самом деле помогают боевикам, считает Эрдоган. 

Президент Турции обвинил США и Европу в поддержке оружием курдских бандформирований. Он также упомянул французскую компанию, отметив, что она помогает террористам строить туннели. 

«Но им за это придется заплатить», — сказал Эрдоган.

Президент Турции 9 октября объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» на Севере САР. Турецкая армия в этот же день нанесла удары по городе Рас эль-Айну и другим сирийским городам, чтобы освободить территорию от курдских боевиков, которые убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов и устанавливали свои порядки. Турция же намерена создать в этом месте зону безопасности для сирийских беженцев. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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