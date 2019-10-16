Эрдоган назвал курдских боевиков проектом Запада против Турции

Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал «проектами» недругов Турции запрещенную в его стране Рабочую партию Курдистана и запрещенную в РФ группировку «Исламское государство». Такое заявление он сделал 16 октября, сообщает РИА Новости.

В среду в ходе выступления на заседании Эрдоган обвинил западные страны в лицемерии. Он выразил уверенность, что Рабочая партия Курдистана — это проект, созданный против Анкары. Глава государства также ответил на критику, которая поступает Турции в связи с антитеррористической операцией «Источник мира».

«Наши союзники предпочли действовать с YPG (силами самообороны сирийских курдов), а не с нами. Нас критикуют за эту операцию и даже требуют, чтобы мы ее остановили. Но 900 снарядов (со стороны YPG — ред.) по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто (из западных стран — ред.) не позвонил. Им нельзя доверять», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что проблема не в «Исламском государстве» и даже не в Рабочей партии Курдистана, ведь они — всего лишь марионетки. Против Турции на самом деле есть план-проект. И те страны, кто якобы не поддерживают терроризм, на самом деле помогают боевикам, считает Эрдоган.

Президент Турции обвинил США и Европу в поддержке оружием курдских бандформирований. Он также упомянул французскую компанию, отметив, что она помогает террористам строить туннели.

«Но им за это придется заплатить», — сказал Эрдоган.

Президент Турции 9 октября объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» на Севере САР. Турецкая армия в этот же день нанесла удары по городе Рас эль-Айну и другим сирийским городам, чтобы освободить территорию от курдских боевиков, которые убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов и устанавливали свои порядки. Турция же намерена создать в этом месте зону безопасности для сирийских беженцев.