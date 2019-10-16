ФАС не вмешается в ценообразование «Победы» на билеты из-за рубежа

Вмешательство ФАС не потребуется, пока бюджетная авиакомпания развивает внутреннюю маршрутную сеть и сохраняет доступные цены на внутрироссийские направления. Федеральная антимонопольная служба не вмешается в ситуацию с удорожанием билетов авиакомпании «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», из-за рубежа.

Ранее представители «Победы» сообщили, что с 28 октября авиакомпания включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, чтобы исполнить решения Московского городского суда. Цены на билеты в РФ из-за границы вырастут на 25 евро.

Федеральная антимонопольная служба отметила, что рынок международных авиаперевозок находится в состоянии конкуренции, поэтому авиакомпании вправе изменять цены на полеты за границу, передает РИА Новости. Однако «выжимание» дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс не соответствует политике прозрачности и клиентоориентированности, которую проводит группа «Аэрофлот», резюмировали в ФАС.