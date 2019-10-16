Турция готова продолжить операцию в Сирии до отхода курдов из приграничных районов

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что антитеррористическая операция в Сирии против формирований из курдов будет продолжаться до тех пор, пока они не покинут граничащие с Турцией районы.

Об этом сообщает издание «Дейли сабах» в среду, 16 октября.

«Операция «Источник мира» завершится, когда террористы из Отрядов народной самообороны (курдские боевики — прим.ред.) не покинут зону безопасности», — заявил Эрдоган.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

Сначала ВВС Турции нанесли удары по городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции.

Курдские боевики никогда не воевали против террористов запрещенного в РФ «Исламского госдуарства» (ИГ), напротив, их действия способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории Сирии.