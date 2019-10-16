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14:17   16 Октября 2019
Россия

Беглов оценил детскую поликлинику с большой территорией обслуживания в Парголово

Беглов оценил детскую поликлинику с большой территорией обслуживания в Парголово

Санкт-Петербургский губернатор Александр Беглов посетил детскую поликлинику № 63 в Парголово, особенностью которой является большая территория обслуживания, сообщили «Невские новости».

В марте градоначальник распорядился о ее открытии во время объезда, что было выполнено — уже 31 мая учреждение открыло двери. За этот период поликлинику посетили более 160 тысяч раз. К ней прикреплено около пяти тысяч детей.

В прошлом году специально для нее была закуплена современная техника на 26,2 миллиона рублей. Среди специалистов лечебницы четыре участковых педиатра, ЛОР, окулист, детский гинеколог, невролог, ортопед, а также хирург-уролог. Здесь маленькие жители могут пройти УЗИ, ЭКГ и другие процедуры.

Беглов оценил детскую поликлинику с большой территорией обслуживания в Парголово

Беглов оценил детскую поликлинику с большой территорией обслуживания в Парголово

Беглов оценил детскую поликлинику с большой территорией обслуживания в Парголово

Родители для записи к специалисту могут позвонить в call-центр, оставить заявку через интернет или информационный кисок на первом этаже. Для комфортного ожидания приема оборудованы специальные зоны для детей и родителей, игровые, а также комната для кормления грудью.

Напомним, что до конца текущего года более 100 городских поликлиник Северной столицы, а именно 75 детских и 30 взрослых, должны перейти в «бережливый» формат. Стоит отметить, что по темпам распространения нововведения Петербург опережает другие регионы.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #детская поликлиника

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