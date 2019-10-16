«Коммунисты России» нашли Джокера в РФ и выяснили, чем Дзержинский круче Бэтмена

Фильм режиссера Тодда Филиппса «Джокер» о судьбе злодея из вселенной комиксов DC получил высочайшие оценки критиков и рекордную кассу. Вдохновленные историей одного из главных антагонистов Бэтмена поклонники завалили интернет мемами, цитатами и всевозможными трактовками сюжета, который имеет очевидный социально-политический подтекст.

«Политика Сегодня» обсудила фильм с исполнительным секретарем ЦК партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем и выяснила, почему представитель левых сил не разделяет восторга народных масс.

- Как вам в целом фильм?

- В отличие от многих зрителей я фильм оцениваю негативно. Не надо путать божий дар с яичницей. Есть кино развлекательное, тем более, речь идет от Бэтмене. Это комикс, которому много десятков лет. Он имеет массу интерпретаций, но в целом, это довольно примитивный американский комикс, который пользуется популярностью у подростков, либо у фанатов, которые с детства полюбили. Нам россиянам нечего на эти комиксы засматриваться.

- Здесь попытались на базе комикса сделать типа серьезное кино, некоторые усматривают социальный анализ. Надо понимать генезис фильма — абсолютно несмешиваемые жанры. Режиссер [Тодд Филлипс – прим. Ред.] решил претендовать на какое-то обобщение. Всех потрясти, изумить. Фильм смотреть тяжело. Как развлекательное кино он не смотрится.

- Это же надо было додуматься обычного злодея представить его ретроспекцию в виде тяжело больного человека, которому лекарств не дали из-за жадных капиталистов. На деле это уводит от настоящей классовой борьбы. Классовый анализ подменен психологическими явлениями. Если они хотели снять фильм об Америке 80-х, кто мешал не какого-то Джокера взять, а реальных героев американского народа. Их всех поубивали, пересажали. <…> Кинга (Мартина Лютера Кинга – прим. Ред.) убили, Анжелу Дэвис преследовали.

- Я знаю нескольких подростков из небогатых семей, которые видят себя на месте отверженных. Нас тоже обижают богатые, надо браться за оружие. Это же экстремизм самый натуральный. Нет не партии никакой, организации. Просто какие-то беспорядки. Есть серьезное кино. А это какой-то балаган. Все молодые артисты — шваль. А Ниро (Роберт Де Ниро – прим. Ред.) то, что принял участие, я считаю, это он опозорил.

- Игра Хоакина Феникса вам тоже не понравилась?

- Нет, не понравилась. Это просто с претензией.. По-моему, вообще наркоман. Мне кажется, наркоман человек.

- Может он просто хорошо вжился в образ, потому что его герой был вынужден принимать препараты?

- Мне кажется он и без сюжета на них сидит. Это мое мнение, как человека с жизненным опытом. Я считаю, что этот человек и в жизни такой или стал таким в процессе съемок.

- Комсомольцам из Екатеринбурга фильм понравился. В истории Артура Флека они усмотрели борьбу пролетариата с капиталистами. Может и нет ничего плохого в том, чтобы через массовую культуру поднимать тему социальной несправедливости?

- Только для этого нужно снимать фильмы не в контексте Бэтмена, а снимать реальные истории о реальных людях. Была масса забастовок. В 80-х были люди, которые приковывали внимание. Это Джозеф Маури, доктор Хайдер.. Почему бы не снять кино о них, а не про какого-то, который из носа кровь берет и рисует себе улыбочку.

- Может и хотел режиссер, в такие условия поставлен, что попытка обратиться к реальным историям сразу ему закроет путь на экран в условиях американской диктатуры. Тогда можно понять, что он иносказательно, вынужденно взял тему этого комикса поганого с тем, чтобы как-то иносказательно заявить о классовом неравенстве.

- Тогда ему можно только посочувствовать, пусть приезжает к нам. У нас кино сейчас не фонтан, но можно снимать приближенные к реальности вещи. Ему нужно уехать из Америки после этого фильма. Житья ему все равно там не дадут, если ваш посыл верен. Если это расшифруют, его просто убьют. Это у них очень часто бывает. Потом скажут, что от передозировки умер.

- Если оставить за скобками безумие главного героя, то его можно назвать пассионарием в каком-то смысле. Джокер готов выводить за собой людей на улицы тем или иным путем. Почему среди российских коммунистов сегодня нет пассионариев сродни Че Геваре, Фиделю Кастро, Джокеру, если угодно?

- Я понимаю, вы шутите, но даже неприятно, когда вы ставите рядом с Фиделем Кастро какого-то Джокера, который убивает людей без всякого суда вне какого-то классового контекста, а просто потому что ему лично или его близким людям принесли какую-то беду. Фидель Кастро и Че Гевара происходили из благополучных семей, у них не было личных проблем, они приняли путь социально-классовой борьбы, руководствуясь идеологией во главе революционных организаций.

- Если они и применяли насилие, как любые революционеры, то они это делали по решению своих организаций в ходе уже развернутого революционного движения, у которого была ясная цель, задача. А это бунт, который никому не нужен.

- А то, что среди коммунистов нет похожих на Джокера, так и слава богу. Вот у нас Максим Сурайкин (лидер партии «Коммунисты России») очень харизматичный руководитель. Он и спортивно подготовлен, не хихикает каждые пять минут. У него свои может и были с детства недомогания, но он лечился, занимался спортом. Он мастер спорта по самбо. Я пойду за таким, как Сурайкин, а не за таким как Джокер. И конечно Зюганов (Геннадий Зюганов – лидер КПРФ – прим. Ред.) не похож на Фиделя. Он уже старый человек, больной. Я ему очень сочувствую. Ему нужно на пенсию, в больничку.

- А на Джокера больше всего похож.. Вы знаете кто? Удальцов! (Сергей Удальцов – координатор «Левого Фронта» - прим. Ред.). Это тоже человек неуравновешенный. Мы знаем, как он себя вел на Болотной. Это была попытка раскачать людей на насилие без серьезных оснований, когда можно было действовать другими путями.

- Если нет революционной организации и настоящих лидеров, спокойных, уравновешенных, очень терпеливых, выверенных, а не психопатов, тогда эта энергия пойдет на любое разрушение, от которого толку не будет ни стране, ни трудящимся, а только воспользуются маргиналы. Как и получилось в фильме. Воспользовались в конце концов какие-то бомжи, пьяницы, рвань, которая пошла все грабить.

- Вам не напомнили улицы Готэма в финале улицы Петрограда 1917 года?

- Вы знаете, если и происходило что-то похожее, то заслуга Ленина и большевиков в том, что они эту разрушительную энергию преобразовали в созидательную. Могу напомнить, что достаточно быстро был наведен порядок, были приняты меры против тех, кто готов под любыми лозунгами грабить, разрушать, убивать. А всех анархистов Дзержинский и Петерс просто перестреляли через несколько месяцев после революции.