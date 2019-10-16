Жители Екатеринбурга выбрали площадку для строительства храма

Результаты опроса о месте строительства храма святой Екатерины опубликованы в официальном издании городских властей «Екатеринбургский вестник». Об этом сообщила в среду мэрия Екатеринбурга.

Опрос по поводу места возведения храма прошел 13 октября. Известно, что явка горожан составила почти 9%. Жителям города предложили выбрать из двух площадок: бывшее здание приборостроительного завода, которое находится на улице Горького, 17. Либо набережная за Макаровским мостом. Большинство участников опроса выбрали первый вариант.

«Избирательная комиссия уральской столицы направила протокол опроса граждан, состоявшегося в минувшее воскресенье, 13 октября 2019 года, в представительный орган муниципалитета и главе Екатеринбурга», — сообщает мэрия.

Власти уточнили, теперь депутаты должны рассмотреть итоги опроса в соответствии с регламентом Екатеринбургской городской думы на своем заседании.

В мае 2019 года в жители Екатеринбурга опротестовали решение возводить храм Святой Екатерины на месте городского сквера. Администрация города выбрала возможные площадки для строительства и внесла их в опросный лист. В воскресенье, 13 октября, горожане проголосовали за новую площадку для церковного здания.