Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога-2019». Выставка продлится с 16 по 18 октября.

В столице Свердловской области премьер РФ проведет совещание о реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в Екатеринбурге Медведев побывает в укрупненном центре Единой системы организации воздушного движения, а затем поучаствует в церемонии открытия такого же центра в Новосибирске в формате видеоконференции.

Местные СМИ сообщают, что российский премьер встретится не только с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, но и с главами Бурятии, Карелии, Вологодской, Курской, Мурманской и Оренбургской областей. Кроме того, на совещании о качестве дорог будут присутствовать глава МВД России Владимир Колокольцев и глава Минтранса Евгений Дитрих.