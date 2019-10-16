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 Приход армии САР в Кобани обозначит возвращение к мирной жизни на севере Сирии

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13:58   16 Октября 2019
Россия

Медведев прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога-2019»

Медведев прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога-2019»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога-2019». Выставка продлится с 16 по 18 октября.

В столице Свердловской области премьер РФ проведет совещание о реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в Екатеринбурге Медведев побывает в укрупненном центре Единой системы организации воздушного движения, а затем поучаствует в церемонии открытия такого же центра в Новосибирске в формате видеоконференции. 

Местные СМИ сообщают, что российский премьер встретится не только с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, но и с главами Бурятии, Карелии, Вологодской, Курской, Мурманской и Оренбургской областей. Кроме того, на совещании о качестве дорог будут присутствовать глава МВД России Владимир Колокольцев и глава Минтранса Евгений Дитрих. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#екатеринбург #россия #медведев #политика

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